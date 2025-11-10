La atacó con machete: Detienen y vinculan a sujeto que agredió a su propia madre en Colima

Colima, Colima.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima comunicó que un hombre, identificado como Andrés 'N', fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. La víctima del hecho es su propia madre, una mujer de la tercera edad. Los acontecimientos que dieron origen a la investigación judicial ocurrieron el pasado 2 de noviembre en la ciudad de Colima.

De acuerdo con la carpeta de investigación, en esa fecha el imputado habría agredido físicamente a la víctima, en un domicilio particular de la colonia Volcanes, en la capital del estado. La FGE detalló que, para cometer el ataque, el individuo presuntamente utilizó un machete y un tabique, provocándole múltiples lesiones que pusieron en grave riesgo la vida de la mujer.

Tras recibir el reporte de la agresión, la FGE inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Como resultado de las primeras pesquisas y la recopilación de datos, el Ministerio Público determinó la probable participación de Andrés 'N' en el ilícito. Con base en estos elementos, se solicitó a un juez de control una orden de aprehensión en su contra, la cual fue concedida y posteriormente ejecutada por agentes de la Policía Investigadora.

Una vez detenido, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial para dar inicio a la audiencia inicial. Durante esta etapa procesal, el juez de control analizó los argumentos y pruebas presentados por la Fiscalía de Colima, resolviendo que existían méritos suficientes para vincular a proceso al señalado.

Además, se le dictó la prisión preventiva justificada, como medida cautelar y para garantizar la seguridad de la víctima.y el correcto desarrollo del proceso,por lo que permanecerá recluido durante el juicio. Finalmente, la autoridad judicial estableció un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar más pruebas al caso.

