Localizan a mujer con múltiples lesiones entre la maleza de una carretera de Ahome, Sinaloa

Ahome, Sinaloa.- Durante la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025, una mujer fue localizada a un costado de la carretera Los Mochis-Villa, en las inmediaciones del ejido 18 de Marzo, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. Los primeros reportes de las autoridades señalan que se trata de una mujer adulta que se mantiene en calidad de desconocida, ya que al momento de ser localizada no traía consigo una identificación oficial.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, la hoy occisa presentaba múltiples lesiones en su superficie corporal, por lo que se presume que pudo haber sido víctima de un atropellamiento por un vehículo, aún sin identificar. Trascendió que la víctima vestía una camisa de cuadros de color negro con rojo y blanco, así como un pantalón de mezclilla color rojo y huaraches de color rosa con blanco.

Automovilistas que pasaban por la carretera fueron quienes se dieron cuenta de la presencia de una mujer tirada entre la maleza con visibles golpes y dieron aviso a los cuerpos de emergencia", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en el hallazgo de la fémina.

Paramédicos se trasladaron hacia la ubicación y le brindaron los primeros auxilios a la mujer, a quien posteriormente trasladaron al Hospital General de Los Mochis para recibir atención médica especializada. Elementos de Tránsito Municipal, así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para conocer las causas que existen alrededor de este caso.

Domingo violento en Sinaloa

Derivado de los hechos delictivos ocurridos el domingo 9 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa contabilizó siete homicidios dolosos y el hallazgo de restos óseos, así como una denuncia por robo de vehículo y cero registro de privaciones ilegales de la libertad. La jornada violenta estuvo marcada por el ataque armado en el que murieron cuatro personas que estaban en una fiesta en la colonia Lázaro Cárdenas, ubicada al sur de Culiacán.

