Mazatlán: Rescatan a hombre que ingresó al mar fuera de horario; convulsionó y fue hospitalizado

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del pasado domingo 9 de noviembre de 2025, un hombre que se introdujo al mar en el área de playa de Olas Altas, a un costado del monumento a Pedro Infante, fuera del horario permitido, se vio envuelto en una situación peligrosa debido a que es una zona de formación rocosa. De acuerdo con información extraoficial, quienes alertaron a las autoridades fueron personas que observaron al sujeto en el agua, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias 911.

Una vez que arribaron al lugar, los elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, personal de Protección Civil Municipal y miembros de la Marina Armada de México procedieron a iniciar el rescate. Finalmente, en plena oscuridad, tres salvavidas se acercaron a la zona de piedras y arena, y tras un esfuerzo prolongado lograron llegar hasta la víctima, quien se encontraba muy asustado y con dificultad para mantenerse a flote.

Ya a salvo en la arena, la persona comenzó a convulsionar, por lo que los elementos de Protección Civil Municipal tuvieron que realizar maniobras de Resucitación Cardiopulmonar (RCP). En el momento en que llegaron paramédicos de Cruz Roja, lo subieron de inmediato a la ambulancia y lo trasladaron al Hospital General de Mazatlán para su valoración y posterior atención médica.

El sujeto está hospitalizado

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud, y las autoridades locales tampoco han revelado su identidad. Sin embargo, se presume que la razón inicial por la que ingresó al agua, pese a la prohibición, podría estar estrechamente relacionada con el consumo de alcohol, aunque este dato aún no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Se hace un llamado a respetar las normas para evitar una tragedia de esta o mayor magnitud. Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del cuerpo de salvavidas, solicitó a los encargados extremar precauciones con los bañistas, por lo que se les pidió realizar recorridos de vigilancia en distintas áreas de la playa y también brindar orientación a los ciudadanos sobre los riesgos de ingresar al mar fuera del horario permitido.

Fuente: Tribuna del Yaqui