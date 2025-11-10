No respeta el alto y choca a camioneta al norte de Ciudad Obregón; unidad quedó volcada

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 10 de noviembre de 2025, un nuevo accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrió en la colonia Quinta Diaz, al norte de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se vieron involucrados dos vehículos particulares. A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades locales no reportaron personas lesionadas, pero sí se registraron pérdidas materiales de consideración en las unidades implicadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas y tuvo lugar en el cruce de las calles California y Tetabiate, cuando el conductor de un sedán Mazda3, edición 2017 y color vino, ignoró el alto correspondiente y se impactó contra una camioneta Chevrolet Captiva, edición 2022 y del mismo color. El tripulante de la vagoneta fue identificado como Martín Servando B. M., de 62 años, quien resultó ileso.

Según versiones de los involucrados, la Chevrolet Captiva se movilizaba de sur a norte sobre la calle California. Sin embargo, al llegar a la altura de la Tetabiate, la camioneta fue embestida en su parte lateral derecha por el Mazda que transitaba sobre dicha vialidad con dirección de oriente a poniente. El presunto responsable hizo caso omiso al señalamiento y esto derivó en que la vagoneta se volcara, quedando con los neumáticos hacia arriba.

Se presume que los daños materiales rondan los 200 mil pesos.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para cumplir con las respectivas indagatorias para el deslinde responsabilidades y elaborar el Informe Policial Homologado (IPH). Extraoficialmente se dijo que el costo de los daños materiales podrían ascender a más de 200 mil pesos, siendo la Chevrolet Captiva la unidad más afectada. Derivado de la alza de este tipo de incidentes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito.

En otro hecho similar registrado este lunes 10 de noviembre, un automóvil Nissan March resultó con pérdida total tras chocar contra un vehículo, aún sin identificar, que se dio a la fuga. El percance se suscitó en el cruce de la calle Veracruz y bulevar Bordo Nuevo, en el sector norte de la localidad, frente a reconocidas instituciones educativas que se encuentran en ese punto.

Fuente: Tribuna del Yaqui