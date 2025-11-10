Nuevo León: Activan Alerta Amber en Juárez por niño con síndrome de Down que se encuentra desaparecido

Juárez, Nuevo León.- Un menor identificado como Jorge Enrique, de 11 años de edad, desapareció la tarde del pasado domingo 9 de octubre de 2025 justo en el sector 26 del fraccionamiento Mirador de San Antonio, ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León. Según información extraoficial, lo que más preocupa a sus familiares de todo este asunto es que el niño tiene síndrome de Down.

Este lunes, a primera hora, comenzó a circular en redes sociales la Alerta Amber, ya que las autoridades y sus propios familiares iniciaron la búsqueda, la cual hasta el momento no ha arrojado indicios sobre su paradero. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier novedad que surja en las próximas horas; por ahora, solo queda esperar a que la Fiscalía estatal emita un nuevo comunicado.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, aquel día Jorge Enrique vestía un short negro, una camisa amarilla con dibujos de dinosaurios, sandalias amarillas y una mochila gris. Entre los detalles más específicos que podrían ser útiles se encuentra que es de complexión mediana, mide aproximadamente 1.30 metros, tiene tez morena clara y como señas particulares presenta una cicatriz en el pómulo derecho.

Ficha de búsqueda

Por su parte, la Unidad de Búsqueda Inmediata de Juárez señaló que actualmente también participan en la labor personal de Protección Civil municipal y miembros de la administración pública, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de zonas posibles. Debido a la condición del menor de edad, existe una elevada preocupación por su seguridad y se requiere su pronta localización.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse a los números 81 2020 4439 y 81 2020 4460, o bien a través del correo alertaamber@fiscalianl.gob.mx. Es importante aclarar que, ante la desaparición de cualquier menor o persona adulta, no es necesario esperar 72 horas para reportarlo al Ministerio Público, por lo que se hace un llamado a actuar con rapidez y acudir a las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui