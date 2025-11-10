Nunca estuvieron en peligro: Aparecen esposos reportados como desaparecidos en Guaymas

Guaymas, Sonora.- La incertidumbre por la desaparición de una pareja de adultos en Guaymas llegó a su fin este lunes. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) confirmaron la localización, sanos y a salvo, de Rubén Francisco Castelo Durán, de 56 años de edad, y su esposa Guillermina Laura Juárez, de 54 años, quienes habían sido reportados como desaparecidos el fin de semana pasado.

La movilización para su búsqueda se activó después de que sus familiares perdieran todo contacto con ellos el pasado viernes. Según los reportes iniciales, la pareja, residente de la colonia Fátima, había salido de su domicilio con la intención de dirigirse a una sucursal bancaria para realizar el cobro de sus respectivas pensiones. Rubén Francisco es jubilado de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Él y su esposa Guillermina, no regresaron a casa como se esperaba, lo que generó una preocupación entre sus allegados. Por este motivo comenzaron a difundir la información a través de redes sociales, compartiendo fotografías y solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que ayudara a dar con su paradero. La comunidad respondió al llamado, amplificando el reporte y colaborando con las autoridades en la difusión.

Tras recibir el reporte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició los protocolos de búsqueda correspondientes. Las indagatorias de los agentes de la AMIC culminaron exitosamente cuando la pareja fue ubicada en las inmediaciones del Mercado Municipal, en el centro de Guaymas. Al ser entrevistados por las autoridades, Rubén Francisco y Guillermina Laura manifestaron que nunca estuvieron en peligro.

Su ausencia se debió a una serie de eventos imprevistos y a una falta de medios para comunicarse. Explicaron que originalmente tenían un acuerdo para cuidar la vivienda de un conocido, pero este plan no se concretó. Ante esta situación, decidieron alojarse temporalmente en un establecimiento de cuartos de renta en la zona Centro. El principal factor que impidió el contacto con su familia fue que no contaban con un teléfono celular.

Guaymas, Sonora, 10 de noviembre de 2025.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron sanos y a salvo a Rubén Francisco “N”, de 56 años, y Guillermina “N”, de 54,… pic.twitter.com/xRn4mLsxa0 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 11, 2025

La Fiscalía confirmó que la pareja no fue víctima de ningún delito y que su desaparición se debió a un malentendido debido a la falta de comunicación. Dicha institución señaló que con este resultado "reitera su compromiso con la búsqueda y localización de personas, y agradece la colaboración ciudadana en la atención y pronta resolución de reportes de extravío".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora