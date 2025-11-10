Otro incendio en Hermosillo: Fuego consume una decena de vehículos dentro de deshuesadero

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 10 de noviembre, un fuerte incendio consumió varios vehículos dentro de un yonke o deshuesadero ubicado en la colonia Unión de Ladrilleros, de Hermosillo, provocando la rápida movilización de los cuerpos de emergencia. El siniestro, que se registró en la calle Luis Campillo y el bulevar Lázaro Cárdenas, generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

El reporte fue recibido por las autoridades aproximadamente a las 14:50 horas, alertado por vecinos de la zona que observaron cómo las llamas comenzaban a extenderse entre los automóviles en desuso almacenados en el predio. A su llegada, la primera unidad del Departamento de Bomberos de Hermosillo se encontró con un escenario complicado, con cerca de 10 automóviles completamente envueltos por el fuego.

Omar Martínez, jefe de turno de Bomberos, informó que la prioridad fue contener el avance de las llamas para evitar que se propagaran a otras áreas del yonke y propiedades aledañas. Gracias a una estrategia de contención, los elementos lograron aislar el fuego y evitar una afectación mayor. En el momento en que inició el incendio, dos trabajadores se encontraban realizando labores con equipo de oxicorte en el lugar.

Se registra fuerte incendio al interior de un yunke al norte de Hermosillo



El siniestro se registró en las calles Campillo y Lázaro Cárdenas, en la colonia Unión de Ladrilleras, donde Bomberos trabajan en el combate de las llamas, sin embargo, se desconocen las causas que las…

Al percatarse del fuego, lograron ponerse a salvo de inmediato por sus propios medios, por lo que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Para las labores de extinción fue necesaria la ayuda de 10 bomberos, quienes contaron con el apoyo de dos camiones extintores y dos cisternas para el abastecimiento de agua. Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio para asegurar el perímetro.

A través de redes sociales se compartieron varios videos del voraz incendio, en los que se observa que el fuego alcanzó varios metros de altura y se propagó rápidamente por el lugar. Una vez que las llamas fueron completamente sofocadas, personal de Protección Civil se presentó para realizar la evaluación de daños y emitir las recomendaciones pertinentes a los responsables del establecimiento.

Un feroz incendio consumió un yunke de carros en la colonia ladrilleras al norte de Hermosillo donde Bomberos acudieron al lugar de los hechos para controlar las llamas y no fueran a expandirse a los alrededores.



Afortunadamente no hubo vidas que lamentar.

Fuente: Tribuna del Yaqui