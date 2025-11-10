¿Quién era 'La Chucky', la presunta sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa?

Reynosa, Tamaulipas.- En hechos registrados el viernes 7 de noviembre de 2025, un enfrentamiento entre de la Guardia Estatal de Tamaulipas y civiles armados dejó a cinco presuntos criminales muertos en el municipio de Reynosa. Entre las personas abatidas se encuentra una mujer identificada como 'La Chucky', señalada como sicaria del Cártel del Golfo (CDG). Los agentes fueron atacados a balazos por los tripulantes de una camioneta GMC Sierra con reporte de robo.

De acuerdo con información de Infobae México, los hechos se registraron durante un operativo de patrullaje en una brecha del mencionado municipio, en donde los uniformados detectaron la presencia del grupo armado. Las fuerzas del orden repelieron el ataque y repelieron a los agresores hasta que la unidad se impactó contra un poste de luz. En el lugar se aseguraron seis armas largas calibre .223, 39 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación y cuarenta 'ponchallantas'.

¿Quién es 'La Chucky', sicaria del Cártel del Golfo?

'La Chucky' trascendió del hermetismo que rodea a la delincuencia organizada debido a su constante actividad en redes sociales. Era común que se mostrara con armas y equipo táctico, lo que la llevó a cobrar notoriedad en distintas comunidades de los municipios de San Fernando y Reynosa. Versiones extraoficiales indican que la mujer se dedicaba a actividades de 'halconeo' y que sostenía una relación sentimental con un supuesto cabecilla del cártel.

Guardia Estatal de Tamaulipas abate a cinco sicarios del crimen organizado, entre ellos la "influencer" conocida como La Chucky, que presumía en redes ser parte de un peligroso cártel.

Las fuerzas estatales repelieron la agresión en una brecha de Reynosa.

Según datos de medios locales, la sicaria fingió su muerte en el año 2019 para evitar una eventual captura por parte de las autoridades. En esa época, el rumor señalaba que 'La Chucky', al igual que otros nueve miembros de la organización delictiva, perdieron la vida debido a una traición interna. No obstante, la joven seguía activa en redes sociales y se detectó que mantenía sus operaciones criminales en Matamoros

Su hermana Nayeli, mejor conocida como 'La Chata', murió en 2011, aunque se desconoce si su deceso estuvo relacionado con actividades relacionadas al crimen organizado. Era muy común que 'La Chucky' se mostrara en redes sociales a bordo de vehículos lujosos, portando fusiles de asalto AK-47, popularmente conocidos como 'cuerno de chivo', y vestida con uniforme militar. Era fanática de los narcocorridos y de excentricidades como ramos buchones.

Presumia en redes su vida narca, se burlaba de medios y autoridades.



