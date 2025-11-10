Se registra aparatoso choque al norte de Ciudad Obregón; vehículo resultó con pérdida total

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025 se registró un accidente de tránsito frente a la Universidad La Salle Noroeste (ULSA) de Ciudad Obregón, Sonora, en donde se vieron involucrados dos vehículos, uno de los cuales sufrió pérdida total. Elementos policíacos se dieron cita en el lugar para llevar a cabo el respectivo peritaje; sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos se registraron en el cruce de la calle Veracruz y bulevar Bordo Nuevo, en el sector norte de la localidad. El percance vial fue protagonizado por un automóvil Nissan March, mismo que terminó completamente destrozado debido al impacto y otro vehículo, el cual, según el testimonio de algunos testigos, habría huido del sitio con rumbo desconocido, por lo que no se tiene certeza sobre sus características.

Tras recibir el reporte, elementos de Tránsito Municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se movilizaron al sector para realizar las diligencias correspondientes, así como las averiguaciones previas para determinar las causas del accidente. El tráfico vehicular se vio afectado durante las labores de las autoridades, en tanto la unidad siniestrada tuvo que ser retirada con la ayuda de una grúa particular.

Los hechos quedaron registrados en el respectivo informe realizado por las instancias competentes, quienes iniciaron con la investigación para determinar las causas del choque y deslindar las posibles responsabilidades de los conductores involucrados. Derivado de la alza de este tipo de incidentes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito.

Un automóvil Nissan March quedó completamente destrozado.

Accidente en la Carretera Federal México 15

En otro suceso similar ocurrido la noche del domingo 9 de noviembre, un accidente vehicular tipo volcadura tuvo lugar sobre la Carretera Federal México 15, en las inmediaciones de Ciudad Obregón. Los primeros informes señalan que el tripulante de un sedán Toyota Corolla, color blanco y modelo atrasado, circulaba de noroeste a sureste por dicha rúa federal cuando presuntamente atropelló a un perro y esto provocó que la unidad saliera del camino.

