Tétrico hallazgo en Ciudad Obregón: Encuentran el cuerpo de un hombre en Canal Alto

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hecho policiaco tuvo lugar esta mañana de lunes 10 de noviembre de 2025, se trata de un tétrico hallazgo que tuvo lugar en las aguas del Canal Alto de Ciudad Obregón. Pues el cuerpo de una persona fue encontrado inmerso en el agua.

El hecho se dio en el Canal Alto, aproximadamente 150 metros al sur de la calzada Francisco Villanueva, cuando a eso de las 11:00 horas se llamó al número de emergencias 911 por la aparición de un cuerpo al interior de las aguas. Se trata del cuerpo de un hombre, que aparentemente tenía las piernas flexionadas y las manos sujetadas hacia atrás. También, según los primeros reportes, se dijo que el hombre vestía una camisa azul a cuadros.

Fue encontrado el cuerpo de un hombre

Cabe señalar que de momento, hasta la publicación de esta nota, no se tienen datos de que el cuerpo de la persona tuviera signos de violencia. Pero, por el patrón de los hechos, se presume que posiblemente es una víctima de la violencia; esto porque no es la primera vez que el cuerpo de una persona que ha sido víctima de un hecho delictivo es arrojada a las aguas de alguno de los canales. Aunque no se dieron a conocer más datos, se presume que la persona tiene entre 25 y 30 años, aproximadamente.

Al lugar tuvieron que llegar elementos del cuerpo de bomberos, ya que era complicado poder sacar el cuerpo. Ante esto, tuvo que intervenir personal de rescate y tras varias maniobras pudieron sacarlo del agua. Al sitio también llegó la Policía Municipal de Cajeme, así como la Policía Estatal. Posteriormente llegó personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para procesas la escena y llevarse el cuerpo; por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzará una investigación para esclarecer los hechos.

Matan a adulto mayor e incendian vivienda; otro anciano queda herido

En otro hecho violento, cabe recordar que el pasado viernes 7 de noviembre de 2025 un episodio de violencia se vivió, ya que un hombre adulto mayor perdió la vida y otro resultó lesionado durante un incendio registrado en una vivienda del fraccionamiento Primavera, al sur de Ciudad Obregón. Se dice que el primero presentabaimpactos de bala en su cuerpo.

Los hechos sucedieron sobre la calle Las Misiones, entre Paseo Miravalle y Monasterios de la colonia antes mencionada. La víctima mortal fue identificada como Joaquín S. C., alias 'El Guapo', de 68 años.

