Alerta: Explosión por gas en Tlalnepantla daña edificio de departamentos y deja 3 víctimas

Tlalnepantla, Estado de México.- La mañana de este martes 11 de noviembre de 2025, personal de Servicios de Emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se movilizaron hacia una unidad habitacional en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), luego de que se reportara una fuerte explosión dentro de un edificio de departamentos. El siniestro provocó daños estructurales, incendio y varias personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades locales, el incidente se registró este martes alrededor de las 07:50 horas, tiempo del centro de México, en el edificio E de la Unidad Habitacional Tlalcalli 1. La detonación se originó en uno de los departamentos del nivel bajo, presuntamente por acumulación de gas.Las autoridades detallaron que una onda expansiva afectó seriamente 18 departamentos de la misma torre y provocó daños en otras dos estructuras cercanas.

Algunos ventanales quedaron desprendidos y parte de los muros internos colapsaron.

Tras el reporte de vecinos, unidades de Protección Civil y del heroico cuerpo de Bomberos de Tlalnepantla acudieron al lugar para apagar las llamas y revisar la instalación de gas del edificio. Técnicos especializados realizaron maniobras para cortar el suministro y descartar riesgos adicionales en el resto del complejo habitacional. Las autoridades ordenaron el desalojo preventivo de residentes mientras se evaluaba si los daños comprometieron la estabilidad del inmueble.

Personas lesionadas por la explosión

Como resultado de la explosión, al menos tres personas sufrieron heridas. Una mujer de aproximadamente 65 años fue trasladada de emergencia al Hospital de Lomas Verdes, mientras que dos vecinos más fueron atendidos en la zona por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Hasta este momento, no se han confirmado víctimas fatales.

Habitantes del edificio señalaron que desde el fin de semana percibían un fuerte olor a gas. De acuerdo con testimonios, personal de una gasera acudió a inspeccionar un tanque estacionario, pero la aparente fuga no fue reparada. Ahora, técnicos trabajan en la revisión de válvulas y tuberías para determinar si la falla fue por fuga externa, daño en el tanque o una mala instalación en el departamento donde inició la explosión.

Fuente: Tribuna del Yaqui