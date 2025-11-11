Arrestan a mujer y dos hombres en Hermosillo; iban armados y con 59 envoltorios de droga

Hermosillo, Sonora.- Durante una diligencia ejecutado en Hermosillo, autoridades lograron la detención de tres personas y el aseguramiento de sustancias ilegales y un arma de fuego. El cateo se realizó en un inmueble localizado en la colonia Fuente de Piedra, y contó con la colaboración de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

En el lugar fueron capturados Luis Alberto 'N', de 36 años de edad; Santos Adrián 'N', de 40 años; y Dora Aracely 'N', de 27 años. Estas personas, presuntamente vinculadas a una célula delictiva con operaciones en la zona, se encontraban en la propiedad al momento del operativo. Durante la inspección del lugar, las autoridades aseguraron 59 envoltorios de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina o crystal.

Además, se decomisó un fusil de asalto calibre .223, y un teléfono celular que será analizado para obtener información que contribuya a la investigación. El arma de fuego fue canalizada al Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) para su análisis. Especialistas en balística realizarán los estudios correspondientes para determinar si ha sido utilizada en otros hechos delictivos de alto impacto ocurridos en Hermosillo.

Las indagatorias señalan que dos de los detenidos cuentan con antecedentes penales. Luis Alberto 'N' tiene registros por delitos de robo con violencia, narcomenudeo y lesiones. Por su parte, Santos Adrián 'N' posee un historial que incluye robo con violencia, allanamiento de morada, portación de armas prohibidas y amenazas. Tanto los individuos detenidos como los indicios recabados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Hermosillo, Sonora, 11 de noviembre de 2025.- En una acción táctica conjunta, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de… pic.twitter.com/Qqj5ElfKYA — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 11, 2025

Dicha autoridad se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para proceder conforme a derecho y deslindar responsabilidades. La Fiscalía de Sonora indicó que con estos resultados "reafirma su compromiso con la seguridad pública y la desarticulación de grupos generadores de violencia, mediante operativos estratégicos sustentados en labores de inteligencia y trabajo interinstitucional".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora