Atacan a balazos a sujeto al oriente de Culiacán y muere minutos más tarde en el hospital

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 11 de noviembre de 2025, un hombre identificado de forma extraoficial como Aldo Antonio 'N', de entre 30 y 40 años de edad, murió mientras recibía atención médica en una clínica privada tras ser atacado a balazos en un domicilio de la colonia Vista Hermosa, ubicada al oriente de Culiacán. A través de las líneas de emergencias del 911, las autoridades fueron alertadas y se dirigieron a la ubicación.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, los hechos se registraron a las 16:30 horas, cuando se reportó la presencia de una persona lesionada en el mencionado sector. Los primeros reportes indican que sujetos armados arribaron a un domicilio situado sobre la calle San Antonio, en la esquina De Los Rosales, muy cerca del bulevar Agricultores, en donde abrieron fuego contra el individuo en repetidas ocasiones.

La víctima estaba en la calle cuando los gatilleros le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido. Familiares que presenciaron los hechos lo trasladaron de inmediato a una clínica particular de la ciudad, donde minutos después se confirmó que ya había fallecido", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

Elementos del Ejército Mexicano acordonaron el área con cinta amarilla y resguardaron el perímetro, mientras que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo y localizó algunos casquillos percutidos. Alrededor de las 17:00 horas, personal médico reportó el deceso del masculino, quien no logró sobrevivir a las heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Balean a una persona en inmediaciones de la colonia Vista Hermosa y Renato Vega Amador al oriente de la ciudad.



Ejército Mexicano mantiene sitiadas las calles San Antonio y De Los Rosales. pic.twitter.com/Jtl4sgoR3K — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui