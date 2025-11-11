Ataque a balazos deja un muerto y otro herido de gravedad en Santa Catarina, Nuevo León

Santa Catarina, Nuevo León.- Durante las primeras horas de este martes 11 de noviembre de 2025 se registró un ataque armado que dejó como saldo preliminar a un hombre muerto y otro gravemente herido en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El violento hecho generó una movilización policiaca en la zona, así como de los servicios médicos que auxiliaron al lesionado y posteriormente lo llevaron a un nosocomio cercano.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron a las 00:25 horas aproximadamente, cuando sujetos armados se presentaron en un domicilio ubicado sobre la calle San Ildefonso, en la colonia Senderos. A su arribo, los agresores abrieron fuego contra ambos individuos y luego se dieron a la fuga con rumbo desconocido, dejando a una víctima mortal y otra casi al borde de la muerte.

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias, paramédicos del Grupo Jaguares acudieron al llamado y, tras valorar a los afectados, confirmaron que César Antonio 'N', de 21 años, ya no contaba con signos vitales y presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. En tanto, el otro implicado, identificado como Roberto Carlos 'N', de 29 años, fue trasladado a un hospital con al menos cuatro impactos de bala en el abdomen.

Hasta el lugar también arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), así como oficiales de la Policía Municipal de Santa Catarina, para acordonar y resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se encargó de los trabajos campo, además de las averiguaciones previas para integrar la carpeta de investigación correspondiente en torno a esta agresión armada.

Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el anfiteatro local, en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo hasta que sus familiares lo reclamen legalmente. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los atacantes, por lo que se espera un reporte detallado en las próximas horas o días.

Fuente: Tribuna del Yaqui