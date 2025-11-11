Caen dos integrantes de banda criminal en Ciudad Obregón; les aseguran armamento y vehículos

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora reveló que dos presuntos miembros de una banda criminal fueron detenidos en Ciudad Obregón. La institución detalló que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa para Heriberto S. y Gilberto Q., por su probable implicación en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hechos sucedieron cuando elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban labores de vigilancia en las inmediaciones del fraccionamiento Los Amaneceres, donde realizaron la detención de los dos individuos. Durante la inspección, las autoridades aseguraron dos armas de fuego largas, abastecidas con un total de 56 cartuchos útiles, y una escopeta con cuatro cartuchos.

Asimismo, se decomisaron tres cargadores, 273 cartuchos de diversos calibres, un automóvil, dos motocicletas y una cartulina. También se encontraron 32 objetos metálicos puntiagudos, comúnmente conocidos como ponchallantas, diseñados para obstaculizar persecuciones vehiculares. Una vez puestos a disposición del Ministerio Público Federal, la FGR Sonora integró la carpeta de investigación con las pruebas recabadas.

Dichas pruebas fueron presentadas ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Los Mochis, Sinaloa, quien determinó que existían datos suficientes para iniciar un proceso penal. Durante la audiencia, el juez calificó de legal la detención realizada por las fuerzas estatales y federales. Acto seguido, resolvió vincular a proceso a Heriberto S. y Gilberto Q. y les impuso prisión preventiva oficiosa.

Dicha medida cautelar que garantiza que los imputados permanecerán recluidos durante el desarrollo de la investigación complementaria y el eventual juicio. Ambos fueron ingresados en el Centro de Reinserción Social Goros II, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, donde enfrentarán su proceso judicial.

