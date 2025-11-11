CDMX: Conoce el caso de Erick Omar, víctima de presunto abuso policial que terminó en homicidio

Ciudad de México.- A pesar de que ya han pasado varios días desde que el joven Erick Omar, de 21 años, fue asesinado tras salir a pasear a su perro por calles del Centro Histórico, la investigación continúa enfocada en tres oficiales presuntamente responsables. Cabe destacar que los agentes fueron vinculados a proceso gracias a un video donde se les observa golpeando a la víctima, quien se encontraba inmovilizada en el suelo.

De acuerdo con información extraoficial, Erick salió de su vivienda la noche del martes 4 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, pero durante el trayecto fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia cómo uno de los uniformados agrede físicamente al joven, para posteriormente arrastrarlo por el pavimento.

Además, los oficiales habrían insultado a Omar y lo acusaron de haber lanzado un objeto hacia una zona con pasto, mientras realizaban una búsqueda del mismo. Las alarmas se encendieron cuando el joven no regresó a su casa, y lamentablemente su cuerpo sin vida fue localizado tres días después en la calle Miguel Negrete, de la colonia 10 de Mayo. Las autoridades confirmaron que el cadáver presentaba claros signos de violencia.

El caso todavía está en proceso

Avances en el caso

Tres policías fueron detenidos por el homicidio de Erick Omar, y además fue removido de su cargo el director del área donde laboraban los agentes identificados como Ricardo 'N', Haziel 'N', y Enrique 'N'. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han reportado nuevos avances; sin embargo, los familiares del joven exigen justicia y solicitan ser informados sobre todo lo que ocurra en torno al crimen.

Según información de Milenio, el hoy occiso fue despedido por decenas de personas, mientras sus restos eran trasladados al Panteón Dolores. Conmovió especialmente la presencia de su perro, al que llamaba Cabo, quien permaneció junto al féretro durante todo el sepelio. Por su parte, la sociedad en general ha expresado en redes sociales su profunda indignación y exige que las autoridades castiguen a los responsables con todo el peso de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui