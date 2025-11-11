Código Rojo: Balacera en Pueblo Yaqui deja un herido y fuerte operativo policial durante la noche

Cajeme, Sonora.- La noche de este lunes 10 de noviembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en Pueblo Yaqui, luego de que se reportara una fuerte balacera en la zona urbana. El sonido de múltiples detonaciones de arma de fuego causó pánico entre los vecinos, quienes solicitaron la presencia de autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, lunes 10 de noviembre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en el sector del Parque, específicamente en las calles Carrillo Puerto y Olvera. Testigos refirieron que un grupo de hombres comenzó a disparar, lo que provocó caos.

Por esta balacera en Pueblo Yaqui no se han reportado detenidos. Foto: Facebook

Tras el llamado de emergencia, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acudieron al sitio y acordonaron varias cuadras para iniciar las labores de investigación. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también fueron movilizados ante la posibilidad de víctimas, aunque hasta el momento solo se ha confirmado que una persona resultó herida y recibió atención médica.

La identidad del baleado se desconoce hasta ahora. Se detalló que las detonaciones continuaron por varios minutos, lo que obligó a las autoridades a reforzar el operativo en los alrededores y realizar patrullajes en calles contiguas para descartar la presencia de personas armadas. La zona permaneció bajo vigilancia mientras peritos levantaban indicios balísticos para integrarlos a la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) tomó conocimiento de la agresión y será la instancia encargada de determinar cómo iniciaron los hechos, así como la identidad de los involucrados. De momento, no se ha confirmado si hay personas detenidas ni el estado de salud del lesionado.

#Seguridad | Asesinó a dos menores: Cae responsable de balacera en la Posada del Sol de Ciudad Obregón uD83DuDC64uD83DuDD2Bhttps://t.co/hthK7GACjY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Información extraoficial señala que el enfrentamiento habría sido protagonizado por un hombre armado, cuya identidad no ha sido revelada. Algunas versiones vecinales aseguran que podría tratarse de un elemento policial, aunque las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial que lo confirme.

Fuente: Tribuna del Yaqui