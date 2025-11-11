De policía a presunta homicida: Cae exagente de Guadalajara por asesinato de mujer en 2019

Guadalajara, Jalisco.- Las autoridades de Jalisco confirmaron este martes la detención de una exagente de la Policía Municipal de Guadalajara. El primer caso se remonta a un suceso ocurrido en 2019. El pasado 10 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco efectuó un operativo que culminó con la captura de Stefany 'N', una exoficial de la Comisaría de Guadalajara acusada del delito de homicidio calificado.

Sobre ella pesaba una orden de aprehensión por su presunta participación en el crimen. Según los expedientes de la investigación, los hechos que se le imputan tuvieron lugar el 14 de junio de 2019. En esa fecha, Stefany 'N', quien entonces formaba parte de la corporación, habría participado junto con otros agentes en una persecución que finalizó en la avenida Colón, a la altura de la calle Papantla, en Guadalajara.

De acuerdo con las indagatorias, la entonces oficial presuntamente bajó de su vehículo patrulla y accionó su arma de fuego contra una mujer. La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención, pero falleció a causa de las heridas. Tras su reciente detención, Stefany 'N' fue puesta a disposición del Juzgado Décimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, la autoridad que emitió el mandato judicial y que ahora determinará su situación legal.

Al mismo tiempo, la comunidad de seguridad en Jalisco enfrenta un suceso trágico. El 11 de noviembre, se reportó el hallazgo sin vida de dos policías estatales adscritas a la Región XII, con sede en El Salto. Las oficiales fueron identificadas como Libna, de 40 años, y Gisela, de 28. Ambas contaban con una trayectoria de casi 7 años en la institución, habiendo ingresado en mayo de 2018. La Fiscalía del Estado asumió la investigación del doble homicidio.

Stefany, ex policía municipal de Guadalajara, fue detenida e imputada en los juzgados de control de puente grande por el un homicidio calificado, de acuerdo a la investigación la entonces @PoliciaGDL estando de servicio el 15 de junio de 2019 en el cruce de Colón y Papantla,

Las versiones de lo ocurrido, compartidas por el fiscal Salvador González de los Santos, sugieren que las agentes le marcaron el alto a un vehículo durante su patrullaje. En ese momento, otro automóvil las interceptó y las oficiales fueron obligadas a abordar una camioneta y secuestradas. Sus cuerpos fueron encontrados después en el vehículo oficial. Por este hecho, el gobernador Pablo Lemus Navarro convocó a una reunión de seguridad para analizar la situación y coordinar las acciones de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui