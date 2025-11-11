Desaparición de Carlos Emilio en Mazatlán estaría vinculada a 'El 40', líder de Los Chapitos

Mazatlán, Sinaloa.- Después de más de un mes de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, en Mazatlán, Sinaloa, ahora se presume que podría estar implicado en el caso Víctor Barraza, alias 'El 40', quien presuntamente se encarga de la plaza de dicha ciudad y cuyo jefe directo sería Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del periodista Luis Chaparro en su programa Pie de Nota, existe una alta posibilidad de que 'El 40' esté involucrado en la desaparición del joven originario de Durango. Según la fuente, este hombre controla varios bares de Mazatlán. Precisamente en esa zona se encuentra la Terraza Valentino, lugar donde Carlos Emilio fue visto por última vez la madrugada del 5 de octubre de 2025.

De hecho, este sitio es propiedad del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, y de acuerdo con información publicada por Infobae, el mismo funcionario renunció hace unos días a su cargo luego de que autoridades catearon el establecimiento. Cabe destacar que, según diversas fuentes, entre las actividades más frecuentes del presunto delincuente Víctor Barraza, alias 'El 40', se encuentran el secuestro y la desaparición forzada.

Sin embargo, también se ha señalado que 'El 40' opera en el reclutamiento forzado de jóvenes, pues desde hace tiempo mantiene una disputa con la facción de La Mayiza. En el programa de Chaparro, la madre de la víctima, Brenda Valenzuela, relató que alrededor de las 2:30 horas, Carlos Emilio avisó a sus acompañantes que iría al baño, pero al no regresar, una de sus primas intentó buscarlo y el guardia del lugar le impidió el paso a los sanitarios.

Durante un largo rato, las familiares del joven preguntaron a los asistentes del local, salieron a buscarlo en los alrededores e intentaron entrar nuevamente a los baños, pero otra vez se les negó el acceso. Finalmente, pagaron la cuenta y abandonaron el bar. Cabe señalar que, aunque ya han transcurrido varias semanas, los familiares aseguran que las autoridades no les han presentado avances significativos en la investigación.

