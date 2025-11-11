Detienen en Nogales a Ricardo por robar camioneta y una gran suma de dinero en efectivo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales detuvieron a un hombre identificado como Ricardo 'N', cuya edad no fue revelada, por el robo de un vehículo y una importante cantidad de dinero en efectivo efectuado en un domicilio ubicado en la colonia San Miguel. Una vez aprehendido, los oficiales trasladaron al sospechoso ante la instancia correspondiente y quedó a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 00:57 horas del lunes 10 de noviembre de 2025, cuando los agentes municipales recibieron el reporte de que una camioneta Dodge Ram, edición 2007 y color gris, fue hurtada de la calle San Marcelo. Es por ello que los agentes desplegaron un operativo de búsqueda para poder localizar la unidad robada.

Durante el recorrido, los agentes detectaron una camioneta con las mismas características sobre la avenida De los Nogales, por lo que procedieron a marcarle el alto. Finalmente, el conductor se detuvo en la calle Ignacio Alatorre, esquina con Juan Navarrete, en la colonia Lomas de Nogales. El detenido descendió de la unidad y el reportante, de nombre Eddie O., reconoció el vehículo y señaló que había sido sustraído de la casa de su pareja.

Indicios asegurados durante la detención de Ricardo 'N'.

Según el relato del afectado, la víctima recibió una llamada telefónica en la que le informaron que Ricardo 'N' se había apoderado de las llaves del vehículo y la cantidad de seis mil pesos para retirarse del domicilio. Durante la revisión preventiva, los elementos policíacos aseguraron 12 billetes de 500 pesos y, junto con el detenido, fueron trasladados al Centro de Atención Temprana con detenido, en donde se definirá su futuro.

En otro caso similar ocurrido en el municipio de Nogales, la Policía Municipal capturó a un hombre de 45 años, identificado como Francisco R., quien es señalado de un caso de violencia familiar registrado en la colonia 9 de noviembre. Los hechos ocurrieron a las 14:22 horas del pasado domingo 9 de noviembre, cuando el detenido amenazó a integrantes de su familia con machete en mano, por lo que se utilizó la fuerza policial para someterlo.

Fuente: Tribuna del Yaqui