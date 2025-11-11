Feminicidio en Chalco: Cae presunto responsable de matar a puñaladas a mujer en Edomex

Chalco, Estado de México.- Un juez de control del distrito judicial dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Guillermo 'N', quien fue detenido por su presunta participación en el delito de feminicidio. La decisión fue tomada después de que el Ministerio Público presentara evidencias que fueron consideradas suficientes para establecer su presunta implicación en los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los acontecimientos que se le imputan tuvieron lugar el pasado 2 de noviembre en un inmueble localizado en la colonia Culturas de México, del municipio de Chalco. Según la carpeta de investigación, en dicha fecha, la víctima se encontraba en compañía del ahora imputado cuando este, presuntamente, habría iniciado una agresión en su contra.

La indagatoria detalla que el ataque fue perpetrado utilizando un arma punzocortante y otro contundente, con los cuales le habría infligido múltiples lesiones en diversas partes de su humanidad, las cuales resultaron fatales. Tras el hallazgo del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes, la Fiscalía mexiquense activó el protocolo de investigación, mismo que permitió recabar los indicios y testimonios necesarios.

Los datos condujeron a la identificación de Guillermo 'N' como el principal sospechoso del crimen. Por lo anterior, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión en su contra. Una vez que el mandamiento judicial fue otorgado, agentes de la FGJEM procedieron a su cumplimiento, logrando la detención del sujeto. Después fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, donde quedó a disposición del juez que lo requería.

pic.twitter.com/f2l43Smrqi — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 11, 2025

Durante la audiencia inicial, y tras analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó iniciar el proceso legal en contra de Guillermo 'N', imponiéndole prisión preventiva justificada como medida cautelar. Asimismo, se estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la defensa como el Ministerio Público podrán aportar más datos al caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM