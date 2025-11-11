Fraude millonario en Hermosillo: Fiscalía de Sonora mantiene investigación por el caso Pixie

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio una actualización sobre el avance de la investigación por el presunto fraude inmobiliario masivo vinculado a las empresas Pixie Bienes Raíces y Corporativo Garrey. En un comunicado, la institución confirmó que los principales señalados, Eileen 'N' y Jairo Yahir 'N', continúan bajo prisión preventiva justificada, asegurando así su presencia en el proceso penal en su contra.

Ambos acusados se encuentran recluidos en un Centro de Reinserción Social (Cereso), una medida que, según la Fiscalía, es fundamental para evitar la evasión de la justicia mientras se desahogan las múltiples causas penales en las que figuran como presuntos responsables de los delitos de fraude genérico y asociación delictuosa. El caso, que ha afectado a un total de 25 víctimas, representa un daño patrimonial estimado de 40 millones de pesos.

La operación presuntamente consistía en la venta de propiedades sin poseer los derechos legales para realizar dichas transacciones, utilizando para ello las fachadas comerciales de las mencionadas empresas. La Fiscalía informó que logró judicializar la totalidad de las denuncias presentadas por los afectados, lo que significa que todas han sido llevadas ante un juez para su procesamiento, aunque el estado de dichas causas varía.

Nueve casos ya cuentan con un auto de vinculación a proceso. Esto indica que un juez ha determinado que existen pruebas suficientes para iniciar un proceso formal contra los imputados por su probable participación en los hechos.

Cuatro causas penales han avanzado a la etapa intermedia, previa al Juicio Oral. En esta fase, se preparan y admiten las pruebas que serán presentadas durante el juicio final.

Las 16 denuncias restantes están a la espera de que el Poder Judicial del Estado programe las fechas para las audiencias de formulación de imputación, el primer paso formal donde se comunica a los acusados los delitos de los que se les acusa.

Vinculan a proceso a dos personas por fraude y asociación delictuosa relacionados con bienes raíces en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, enero 28 de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Eileen “N” y Jairo Yahir”N”,… pic.twitter.com/HG0TzRkHok — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 28, 2025

La FGJES señaló que desplegó las acciones de investigación y litigación pertinentes en cada etapa del proceso, reafirmando su compromiso con dos objetivos prioritarios: lograr la reparación integral del daño para cada una de las víctimas y asegurar que los responsables reciban las sanciones que la ley estipula.

Cabe mencionar que un tercer implicado, de nombre Jairo Yahir 'N', fue arrestado el pasado mes de junio en Hermosillo por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), mientras que Eileen 'N' y Jairo Yahir 'N' ya habían sido capturados previamente en enero por su presunta implicación en este esquema de defraudación. La investigación continúa su curso para llevar el complejo caso a su resolución final.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora