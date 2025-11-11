Hallan dos fosas clandestinas a las afueras de Hermosillo; contienen ropa y restos humanos

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora confirmó este martes 11 de noviembre, el descubrimiento de al menos dos nuevas fosas clandestinas con restos humanos en una zona de monte, al norte de la comunidad de San Pedro el Saucito, municipio de Hermosillo. Este hallazgo se suma a otros dos realizados recientemente, culminando una productiva jornada de búsqueda para el grupo de mujeres.

Cecilia Delgado, líder del colectivo, informó que las actividades de rastreo se intensificaron desde el día lunes, cuando se localizó el cuerpo de un hombre en estado de indigencia a orillas de de la carretera Hermosillo - Guaymas, cuyo deceso se asocia a un posible atropellamiento. Sin embargo, la labor se concentró posteriormente en un nuevo polígono de búsqueda, donde se ubicaron un total de tres fosas, incluyendo las dos más recientes.

Los trabajos de excavación se realizaron en un terreno de difícil acceso, caracterizado por su composición rocosa. La ubicación precisa fue posible gracias a la información proporcionada a través de un reporte anónimo, un recurso que, según Delgado Grijalva, ha sido fundamental para el éxito de sus misiones. Dentro de los hallazgos, se recuperaron diversos indicios que podrían facilitar la identificación de las víctimas.

Entre ellos se encontraron prendas de vestir como botas de tipo táctico, un short y ropa interior, todos aparentemente de hombre. La condición de los restos humanos varía, pues algunos presentan un estado de descomposición que sugiere menos de 1 año desde el fallecimiento, mientras que otros podrían tener hasta 2 años. Delgado Grijalva dijo que, aunque el terreno presenta desafíos físicos por su dureza, el compromiso del equipo se mantiene firme.

Una de las fosas encontradas en el lugar de los hechos

La activista agradeció la confianza de la ciudadanía que anónimamente contribuye con datos. Tras el aseguramiento de la zona, corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) iniciar los protocolos forenses. Peritos se encargarán del levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Hermosillo, donde se realizarán los análisis genéticos y antropológicos necesarios para determinar la identidad y la causa de muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui