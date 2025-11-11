Hermosillo: Accidente eléctrico deja a un hombre con severas quemaduras mientras colocaba láminas

Hermosillo, Sonora.- Este martes 11 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, un hombre de identidad desconocida sufrió un gran susto y resultó con varias quemaduras tras recibir una descarga eléctrica mientras colocaba láminas en el techo de un negocio ubicado sobre el bulevar Luis Encinas y Periférico Oriente, en la colonia El Ranchito, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, el sujeto presentó diversas lesiones en el cuerpo, aunque las más graves se localizaron en el rostro. A la escena acudieron elementos del Departamento de Bomberos, personal de la Cruz Roja Mexicana, así como agentes de la Policía Municipal y Estatal. Cabe destacar que los especialistas ayudaron a la víctima a descender con el apoyo de una escalera y, una vez logrado esto, fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el estado de salud del hombre, aunque nuestro medio de comunicación permanecerá atento a cualquier avance que surja en las próximas horas. Asimismo, se acordonó la zona para evitar el acceso de personas ajenas y posteriormente se revisaron los cables, los cuales de hecho podrían haber sido la causa del accidente.

El hombre se encuentra hospitalizado

Según medios locales, se presume que en el momento del incidente el afectado estaba acompañado por otra persona, aunque sobre este dato no se han dado más detalles. Es importante destacar que las autoridades hacen un llamado a la población a siempre portar el equipo adecuado cuando se manipulan instalaciones eléctricas o de ser posible, ponerse en contacto con personas expertas en este tipo de labores.

#Cajeme | El alcalde de Ciudad Obregón, Javier Lamarque Cano, informó que el MerCajeme reabrirá sus puertas una vez que cumpla con las medidas de seguridad necesarias solicitadas por Protección Civil ??? pic.twitter.com/ANXKqMG3Ql — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

En otro hecho, como se informó en TRIBUNA, ayer lunes 10 de noviembre alrededor de las 17:44 horas, integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones del kilómetro 191 de la carretera Hermosillo–Guaymas. El hallazgo se realizó a unos 50 metros de la carretera, y la víctima presentaba claros indicios de haber sido torturada.

