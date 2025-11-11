Investigan actuación de escoltas de Carlos Manzo; Omar García Harfuch confirma que volverán a declarar

Ciudad de México.- Este martes 11 de noviembre, durante la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los policías municipales del primer círculo de protección del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, serán llamados para volver a declarar.

"No están detenidos, pero están localizados y se les convoca a declarar cada vez que sea necesario", declaró García Harfuch, quien agregó que las revisiones del arma utilizada para asesinar al funcionario continúan a disposición de la Fiscalía de Michoacán. De igual forma, señaló que los detalles judiciales no corresponden ni a la Fiscalía General de la República (FGR) ni al fiscal Alejandro Gertz Manero.

En algún punto, uno de los periodistas presentes cuestionó al senador de la República de México sobre si el caso sería tratado como un tema de crimen político, por lo que dejó muy en claro que nunca se dejará de lado esa línea de investigación, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota, todo apunta a que efectivamente se trató de una obra de la delincuencia organizada.

Carlos Manzo

"Por supuesto, nunca se va a descartar una línea de investigación, y menos a tan poco tiempo de este lamentable suceso, pero lo que tenemos al momento es delincuencia organizada (…) La investigación no inicia hasta que la lleva la Fiscalía General de la República; la investigación inicia como inició: desde el primer momento", puntualizó. En caso de que surja más información como siempre en TRIBUNA tendrás todos los datos.

Conferencia de prensa matutina. Martes 11 de noviembre 2025 https://t.co/rGCbHl3yvv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 11, 2025

En lo que respecta a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comentó que se desplegaron 70 escoltas para proteger a funcionarios. Sin embargo, respecto al asesinato de Carlos Manzo, aseguró que "el protocolo de la Guardia Nacional no falló", y añadió que desde ahora "se va a tratar de concientizar a la persona que será resguardada para que se apegue estrictamente a la implementación de este tipo de protocolos".

Fuente: Tribuna del Yaqui