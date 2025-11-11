Jhonny llegó borracho a su casa y agredió físicamente a su pareja; lo detienen en Nogales

Nogales, Sonora.- Derivado de un caso de violencia en contra de una mujer en el Residencial Sabinos, oficiales de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como Jhonny J. 'N', de 22 años de edad. Los agentes recibieron un reporte a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), por lo que se movilizaron a la ubicación y aprehendieron al presunto agresor.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron a las 00:15 horas de este martes 11 de noviembre de 2025, cuando la víctima solicitó apoyo mediante las líneas de emergencias del 911. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la afectada, cuya identidad se mantiene en el anonimato por cuestiones de seguridad, y señaló a su pareja de haberla agredida físicamente tras una intensa discusión.

Durante su testimonio, la fémina indicó que Jhonny J. 'N' llegó en estado de ebriedad y que el altercado se originó cuando le solicitó que se bañara antes de dormir, situación que provocó la molestia del atacante y derivó en el ataque. Los oficiales concretaron la detención del individuo, quien posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, en donde agredió verbalmente a los trabajadores.

Tras ser valorada, el personal médico dictaminó que la mujer presentaba lesiones leves que no ponen en riesgo su vida y que tardan menos de 15 días en sanar. El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que el arrestado fuera puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal, con base en las indagatorias complementarias del violento suceso.

El detenido fue identificado como Jhonny J. 'N', de 22 años de edad.

Lo detienen tras amenazar a su pareja e hija

En otro similar atendido por Seguridad Pública Municipal el pasado 16 de octubre, Christian W. 'N', de 44 años, fue detenido tras causar daños materiales en una residencia que se localiza en la colonia Nuevo Nogales. Trascendió también que amenazó de muerte a su pareja sentimental y a su hija menor de edad. El sujeto fue trasladado a las instalaciones del Centro de Atención Temprana, quedando a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/arz19FfKki pic.twitter.com/6KzbYI6q2d — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui