Jonathan Misael mató a jovencita de 19 años en Hermosillo; irrumpió en su casa y le disparó

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes sobre el resultado de la investigación del asesinato de una mujer ocurrido el pasado mes de julio en la ciudad de Hermosillo. Un hombre llamado Jonathan Misael 'N', de 20 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en perjuicio de Evangelina 'N', de 19 años.

Esta medida judicial marca el inicio del proceso penal en su contra, lo que significa que la autoridad judicial consideró que existen suficientes datos para suponer que se cometió un delito y que el imputado probablemente participó en él. Los hechos que se le imputan, según la carpeta de investigación, tuvieron lugar el pasado 2 de julio de 2025, alrededor de las 16:15 horas, en un domicilio situado en la calle Pino Verde, de la colonia Los Pinos.

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio Público, Jonathan Misael 'N', presuntamente acompañado por otra persona, habría ingresado sin autorización a la vivienda portando al menos un arma de fuego. En el interior, se alega que dispararon en múltiples ocasiones contra la víctima, causándole la muerte en el lugar. Tras el reporte del incidente, la FGJES inició la pesquisa correspondiente para esclarecer los hechos.

A través de labores de inteligencia y peritajes, los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron establecer la probable participación del sospechoso. Con base en las pruebas recabadas, se obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada para ponerlo a disposición de la autoridad competente. A partir de la vinculación a proceso, se estableció un plazo para concluir con la investigación complementaria.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra Jonathan Misael “N” por homicidio calificado con brutal ferocidad en Hermosillo



Durante dicho tiempo, tanto las autoridades como la defensa podrán aportar más pruebas al caso. Es importante señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado será considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía de Sonora señaló con esta acción "reitera su compromiso para perseguir y llevar ante la justicia a los responsables de actos violentos de alto impacto".

