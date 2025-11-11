A José Luis lo persiguieron y atacaron a balazos al oriente de Culiacán; murió en el hospital

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del lunes 10 de noviembre de 2025 se confirmó la muerte de un hombre que fue atacado a balazos en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al oriente de Culiacán. El hoy occiso, identificado como José Luis 'N', perdió la vida mientras recibía asistencia médica en el nuevo Hospital General de Culiacán. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se movilizaron al nosocomio para dar fe de los hechos y abrir la carpeta de investigación.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, las autoridades fueron notificadas alrededor de las 23:00 horas sobre el deceso del individuo. Una vez que culminaron las diligencias correspondientes, la dependencia estatal trasladó el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará resguardado hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares.

Es importante mencionar que a unas calles de donde fue atacado este hombre se localizaron más de 30 casquillos percutidos esparcidos en el pavimento de la calle Benito Juárez y Avenida Antonio Nakayama. Se presume que pudo tener relación con el atentado", explicó el medio anteriormente citado.

Un herido y una camioneta baleada fue el saldo que dejó una persecución armada reportada la tarde de este lunes por la avenida Benito Juárez, en la colonia Miguel Hidalgo, en #Culiacán, y la cual se prolongó por diferentes calles del sector.



uD83DuDC49https://t.co/NNo3s6NqyT pic.twitter.com/WDIW9ytyJF — Noroeste (@noroestemx) November 11, 2025

El ataque a balazos se registró a las 17:00 horas aproximadamente y tuvo lugar sobre el bulevar Revolución, en esquina de la calle Juárez y Escobedo, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persecución en contra de una camioneta Nissan Frontier, color blanco y que transportaba una escalera metálica en la cajuela. La unidad presentaba al menos dos impactos de bala en el cristal delantero y las llantas del lado del conductor.

Los reportes preliminares indican que el tripulante de la camioneta era perseguido y agredido a tiros por gatilleros desconocidos. Sin embargo, al llegar a las calles Juárez y Escobedo, la unidad siniestrada quedó detenida en el camellón de sentido contrario. Elementos del Ejército Mexicano acordonaron la zona, mientras que paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio y llevaron a la víctima a un centro hospitalario de la capital sinaloense.

Horas más tarde, personal médico corroboró la muerte de José Luis 'N'. Cabe mencionar que en calles aledañas se localizó la camioneta implicada y a su alrededor se encontraron 50 casquillos percutidos. los cuales podrían estar relacionados con la agresión armada en la que perdió la vida el hombre. Los indicios balísticos se van a integrar a una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en este suceso violento.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Localizan más de 50 casquillos percutidos tirados en la vía pública en la colonia Miguel Hidalgo; tendrían relación con el ataque al conductor de la camioneta pic.twitter.com/7BHNhWc0DI — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui