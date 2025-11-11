Le disparan con rifle de postas a un menor de 9 años mientras jugaba en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En hechos registrados la noche del lunes 11 de noviembre de 2025, un niño resultó lesionado luego de que un hombre, identificado como Santiago C. R., de 50 años de edad, presuntamente le disparó con un rifle de postas afuera de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, al este de Ciudad Obregón, Sonora. El responsable se resguardó en su vivienda y esto impidió que se efectuara el arresto.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, el suceso se reportó a las 19:00 horas y tuvo lugar sobre la calle Alicante, entre Casa Blanca y Benavente, cuando un menor de 9 años y otros infantes se encontraban jugando. Fue en ese momento que, sin mediar palabra y por razones aún desconocidas, el sujeto le disparó al pequeño y le provocó una lesión en una de sus mejillas. Después se retiró del sitio y el padre de la víctima solicitó apoyo policial.

Atendiendo el llamado, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el sitio y detectaron al individuo a bordo de un vehículo pick up tipo Frontier, modelo 2025 y color gris. A pesar de que le marcaron el alto, Santiago C. R. descendió de la unidad y se refugió en su casa, impidiendo que los uniformados pudieran concretar su detención. A pesar de la insistencia de los agentes, el hombre se rehusó a salir de la residencia.

Con respecto al menor atacado, los oficiales lo trasladaron a la Jefatura de Policía para ser revisado y certificado por el médico de guardia, confirmando la lesión anteriormente mencionada. Hasta el momento es toda la información que se tiene al respecto, pero en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja en torno a esta noticia.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/arz19FfKki pic.twitter.com/6KzbYI6q2d — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Muere hombre atropellado

En otro hecho registrado este martes 11 de noviembre en Ciudad Obregón, un hombre identificado extraoficialmente como Juan 'N', de 43 años, fue atropellado y murió instantáneamente en calles de la colonia Ladrillera. Los primeros reportes indican que un vehículo circulaba a exceso de velocidad y embistió al individuo sobre la calle Huatachive, entre Yaqui y Mayo. Tras el impacto, el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui