Le pidieron ayuda pagar el Internet y él intentó incendiar la casa de sus papás en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por intentar provocar un incendio en el domicilio de sus padres que se ubica en la colonia Palo Verde, al suroriente de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de Jesús Alejandro 'N', de 43 años de edad. Los primeros reportes refieren que el detenido abrió la llave del cilindro gas con la intención de causar una explosión, ya que presuntamente se le solicitó que aportara dinero para pagar el recibo del Internet.

De acuerdo con un informe oficial de las autoridades locales, los hechos se registraron alrededor de las 18:07 horas, cuando se recibió un llamado de auxilio por un caso de violencia familiar ocurrido en una vivienda situada en la calles Ejido, entre Labradores y Libertad, en la mencionada demarcación. A su llegada, los agentes se entrevistaron con el reportante, de 26 años, quien señaló que su hermano se comportó agresivamente por pedirle dinero para pagar el Internet.

El sospechoso tomó un machete de aproximadamente 30 centímetros de largo y dañó la puerta trasera para dirigirse hacia el tambo de gas. En ese momento, el sujeto advirtió a sus padres, de 67 años, que iba a incendiar la propiedad. Derivado de estos hechos, los uniformados procedieron a arrestar a Jesús Alejandro 'N' y, junto con el arma blanca, lo pusieron a disposición del Ministerio Público competente para definir su situación legal.

Trató de explotar una casa en Nogales

En otro caso similar, pero registrado en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora, oficiales de la Policía Municipal aprehendieron a un hombre identificado como Jaime 'N', de 39 años, por intentar provocar una explosión de gas en una residencia ubicada en la colonia San Miguel. En el lugar estaba la madre, pareja sentimental y sus hijas del detenido, quienes solicitaron el apoyo por parte de las autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:49 horas del pasado domingo 2 de noviembre, cuando los agentes fueron alertados sobre un sujeto que amenazaba con explotar un domicilio en el mencionado sector. A la llegada de las fuerzas del orden, una mujer reconoció a su hijo como el responsable, por lo que los uniformados ingresaron al lugar y detectaron al sujeto sosteniendo un tambo de gas y un encendedor. Fue en ese instante que lo detuvieron y trasladaron al Centro de Atención Temprana con detenido.

