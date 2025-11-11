Le roció gasolina e intentó prenderle fuego a su exesposa; cae agresor al norte de Sonora

Benjamín Hill, Sonora.- Un operativo de seguridad implementado por autoridades en el municipio de Benjamín Hill, Sonora, dio como resultado con la detención de Teodoro 'N', de 54 años de edad, como presunto responsable de un grave acto de violencia familiar en la colonia San Fernando. La acción de las fuerzas del orden fue crucial para prevenir una agresión que ponía en riesgo la vida de la víctima, de nombre Verónica 'N'.

Según el informe compartido, las autoridades respondieron a un llamado de emergencia en el que se alertaba sobre una situación de alto riesgo. Al llegar al domicilio, los agentes se entrevistaron con la víctima, Verónica 'N', quien manifestó que su expareja la había rociado con gasolina, amenazando con prenderle fuego con un encendedor. La rápida presencia policial interrumpió la agresión antes de que pudiera consumarse.

Al percatarse de la llegada de las unidades, el acusado emprendió la huida a pie por las calles aledañas. Sin embargo, los agentes se desplegaron en la zona, logrando interceptarlo y detenerlo minutos más tarde sobre la calle Cubillas. Durante la inspección, se le aseguraron al detenido varios indicios, incluyendo una botella que contenía gasolina, un encendedor de color negro y una bolsa impregnada con el mismo olor.

Asimismo, se encontraron entre sus pertenencias ocho envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con las características del narcótico conocido como metanfetamina o crystal. Teodoro 'N', junto con el material asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público en la subsede de Magdalena de Kino. Por todo lo anterior, se inició una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar y los que resulten.

En el operativo participó personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Benjamín Hill. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con esta acción "reafirma su compromiso con la protección de las víctimas de violencia familiar y con el fortalecimiento de las acciones de investigación que garanticen la seguridad e integridad de las personas en la entidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora