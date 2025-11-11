Lo capturaron en Culiacán: Dictan prisión a estadounidense operador del Cártel de Sinaloa

Wyoming, Estados Unidos.- Gabriel Seth Rodgers, ciudadano estadounidense de 26 años de edad, fue sentenciado a una pena de 30 años de prisión, seguida de 10 años de libertad supervisada, por su papel como coordinador logístico en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa. La condena, dictada en Estados Unidos, es el resultado de una investigación multiestatal que lo identificó como responsable de la distribución a gran escala de metanfetamina, fentanilo y cocaína en diversas regiones del país, incluyendo su Estado natal de Wyoming.

La trayectoria delictiva de Rodgers no es reciente, pues registros judiciales indican que ya contaba con una condena previa por robo de armas de fuego. Tras la revocación de su libertad condicional por dicho delito, optó por evadir a la justicia estadounidense y se trasladó a Culiacán, Sinaloa. Desde ahí, asumió un rol de mayor envergadura, utilizando su posición para coordinar y dirigir el envío de importantes cargamentos de sustancias controladas hacia el norte de la frontera.

Las autoridades lograron documentar su responsabilidad directa en el tráfico de al menos 90 kilos de metanfetamina, 18 kilos de fentanilo y 5 kilos de cocaína. La operación criminal que dirigía era lo suficientemente extensa como para generar acusaciones formales en dos distritos federales distintos. En mayo de 2024, un gran jurado en Wyoming lo acusó de conspiración para distribuir metanfetamina y fentanilo. Posteriormente, en marzo de 2025, un jurado en Montana emitió una segunda acusación por posesión con intención de distribuir metanfetamina y cocaína.

Su fuga terminó poco después de la acusación en Montana, cuando fue localizado y detenido por las autoridades mexicanas en el fraccionamiento Belcantto de Culiacán. Tras su captura, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos pendientes. El proceso judicial culminó en agosto pasado, cuando Rodgers se declaró culpable de todas las acusaciones en ambos casos. La sentencia fue formalmente definida el 3 de noviembre, aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo el anuncio oficial 7 días después.

El fiscal federal Darin Smith, del Distrito de Wyoming, destacó la gravedad de las acciones de Rodgers, afirmando: "Introdujo grandes cantidades de drogas peligrosas en Montana y Wyoming, y luego se ocultó tras el amparo del Cártel de Sinaloa".

Fuente: Tribuna del Yaqui