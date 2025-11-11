Lo sentencian a más de 7 años de prisión en Puebla; abusó de una menor en su automóvil

Santa María Xonacatepec, Puebla.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que se obtuvo la sentencia condenatoria de más de 7 años de prisión contra Rafael 'N', esto luego de que se acreditara su responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso sexual en contra de una menor de 13 años de dad en la capital de la entidad. El caso se registró el pasado 29 de abril de 2024, cuando el sujeto convenció a la víctima de subir a su vehículo y ahí cometió el ilícito mencionado.

De acuerdo con el informe de la dependencia estatal, los hechos ocurrieron en la colonia Santa María Xonacatepec, ubicada en la ciudad de Puebla, cuando durante el viaje el sentenciado realizó tocamientos lascivos, situación que dio pie a la denuncia e investigación correspondiente desde el año pasado. La institución procuradora de justicia acreditó el hecho gracias a diversas pruebas que fueron presentadas al momento de la denuncia.

Esta institución Procuradora de Justicia, acreditó el hecho con diversas pruebas, logrando una pena privativa de la libertad de 7 años, 9 meses de prisión, además del pago de la reparación del daño", se puede leer en el boletín informativo emitido por la Fiscalía de Puebla.

Lo detienen tras abusar de sus sobrinas

En otro caso similar atendido por la Fiscalía General del Estado, las autoridades poblanas ejecutaron la orden aprehensión en contra de hombre identificado como Leonardo 'N', señalado por su presunta participación en los delitos de violación equiparada y violación equiparada en grado de tentativa, en prejuicio de sus dos sobrinas menores de edad. La madre de las víctimas interpuso la denuncia correspondiente en mayo de 2024.

Una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del caso, la Fiscalía de Puebla comenzó con las respectivas indagatorias y se estableció que el detenido presuntamente realizaba actos de naturaleza sexual en contra de las integrantes de su familiares, cuyas identidades por seguridad no se revelaron. Derivado de estos hechos, Leonardo 'N' fue puesto a disposición del Juez de Control, quien se encargará de definir la situación jurídica del sujeto.

