Localizan ejecutadas a balazos a dos mujeres oficiales de la Policía Vial en El Salto, Jalisco

El Salto, Jalisco.- Dos mujeres oficiales, adscritas a la Policía Vial de Jalisco, fueron ejecutadas a balazos y sus cuerpos fueron encontrados en la parte trasera de una camioneta, en hechos registrados en la colonia de San Juan, perteneciente al municipio de El Salto. El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes 11 de noviembre de 2025 y tuvo lugar en el cruce de las calles San Pablo y San José, en donde fue abandonada la unidad con los cadáveres.

De acuerdo con información de Excélsior, las fallecidas fueron identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años, ambas pertenecientes a la Región XII de El Salto. Las agentes se encontraban en la parte de la batea, junto a varios conos de señalización vial de color naranja. Los servicios médicos confirmaron que las hoy occisas presentaban al menos un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo.

Las autoridades de Jalisco señalaron que las policías realizaban un operativo de vigilancia en la zona de la carretera Martín el Verde, en donde se efectuaba la revisión de vehículos con vidrios polarizados. Las primeras hipótesis refieren que las hoy occisas habrían sido interceptadas por miembros del crimen organizado, quienes supuestamente las desarmaron y posteriormente las trasladaron a la fuerza hasta la colonia Lomas de San Juan.

Dos mujeres elementos de la Policía Vial del Estado fueron abandonadas sin vida, con impactos de bala en la cabeza y en la caja de su propia patrulla en el cruce de San Pablo y San Juan en la colonia Lomas de San Juan, municipio de el Salto. pic.twitter.com/ABJaEw5PDe — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) November 11, 2025

Esta hipótesis fue confirmada por el fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de Los Santos. La Fiscalía de Jalisco precisó que se trabaja para determinar en qué punto fueron interceptadas las dos agentes. González de Los Santos descartó que el doble homicidio tenga alguna relación con la detención en días pasados de siete personas que efectuaban extorsiones a transportistas en el municipio de El Salto.

No, descartamos esa posibilidad, que haya sido por la detención de estas siete personas detenidas que estaban extorsionado a las empresas transportistas que trabajan ahí en El Salto, De momento no tenemos esa información, consideramos que no viene por ahí el tema", aseguró el funcionario estatal.

Elementos de la Policía Municipal de El Salto acordonaron el área, mientras que agentes de San Pedro Tlaquepaque, la Policía Metropolitana y personal de la Fiscalía, acudieron a la zona para encargarse de las diligencias correspondientes. Debido a la gravedad del caso, se solicitó también el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes desplegaron un operativo de seguridad en la zona metropolitana.

?? Oficiales de la Policía Vial asesinadas en El Salto habrían sido sustraídas por supuestos integrantes del crimen organizado durante un operativo de revisión.



uD83DuDCFA #TelediarioMatutino con @patysanchez_g, @MAURAZZOTV y @dcorreagdl ?? pic.twitter.com/ZbcZWXslLU — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui