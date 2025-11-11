Localizan sin vida a niña de 4 años desaparecida tras balacera en Oaxaca; hay tres detenidos

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.- Tras un operativo de búsqueda, autoridades de Oaxaca confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Noelia Daylen S. G., de 4 años de edad. La niña había sido reportada como desaparecida tras un ataque armado ocurrido ayer lunes 10 de noviembre en el municipio de Juchitán, en el cual perdieron la vida tres adultos, incluyendo su madre. El hallazgo fue resultado de un despliegue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), que culminó con la localización de la menor.

Fuentes del Gobierno estatal informaron que, de manera paralela a estas acciones, se logró la detención de tres individuos que estarían presuntamente vinculados tanto a la desaparición de la niña como al triple homicidio que originó la búsqueda. Los hechos se remontan a la noche del lunes, cuando un ataque con armas de fuego de alto calibre tuvo lugar en la Prolongación de Vicente Guerrero y la calle Periférico. En el hecho fallecieron Adelina L. P., de 21 años y madre de Noelia; Karla V. S., de 25 años; y Carlos Eduardo N., de 19 años.

Desde ese momento, se desconocía el paradero de la menor, lo que activó los protocolos de búsqueda y localización. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) comunicó que las primeras líneas de investigación sugieren que los tres detenidos participaron directamente en la desaparición de la menor. Actualmente, las indagatorias se centran en determinar su nivel de involucramiento en el multihomicidio. Los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que definirá su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

El operativo de búsqueda fue una respuesta coordinada que involucró a diversas corporaciones de seguridad presentes en la región del Istmo de Tehuantepec. Participaron activamente elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la FGEO y policías municipales. Para ampliar la efectividad del rastreo, se emplearon unidades caninas (K9) entrenadas para la localización de personas y sobrevuelos con drones para cubrir áreas de difícil acceso.

Durante la movilización, se realizaron cateos en varios domicilios y comercios, basadas en labores de análisis e inteligencia sobre los entornos frecuentados por las víctimas. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles específicos sobre el lugar, la hora o las circunstancias exactas en las que fue encontrado el cuerpo de Noelia Daylen, con el fin de no entorpecer la investigación en curso.

Fuente: Tribuna del Yaqui