Madrugada violenta en Ciudad Obregón: Intensa balacera causa pánico y moviliza a las autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- La madrugada de este martes 11 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y personal del Ejército mexicano desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Las Fuentes, en Ciudad Obregón, luego de que se recibiera el aviso de un ataque armado en plena vía pública: sujetos armados, hasta ahora no identificados, dispararon en repetidas ocasiones contra un vehículo que permanecía estacionado en la calle.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este martes en las calles Uruapan y Huamantla, donde presuntos sicarios arribaron y dispararon en repetidas ocasiones contra una camioneta Honda CR-V. Tras la agresión, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras que los disparos provocaron alarma entre residentes cercanos, quienes solicitaron apoyo a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

La balacera se reportó durante los primeros minutos de este martes. Foto: Facebook

Al llegar al sitio, oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) localizaron múltiples casquillos percutidos para arma larga esparcidos sobre el pavimento, lo que mostró la intensidad del ataque. La unidad presentó daños visibles en carrocería y cristales debido al número de impactos recibidos.

Aún con la cantidad de balazos, no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales, por lo que no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Momentos después, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) realizó las diligencias de ley y el levantamiento de indicios balísticos. Mientras, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron el sitio para documentar las evidencias que serán integradas a la nueva carpeta de investigación.

La camioneta fue retirada del lugar para continuar con los estudios periciales correspondientes. Como parte del operativo, elementos municipales y estatales mantuvieron vigilancia durante la madrugada para prevenir otro incidente. Aunque no se ha informado sobre detenidos, las autoridades señalaron que se revisarán cámaras de vigilancia de la colonia y negocios cercanos para identificar a los presuntos responsables. Hasta ahora, se desconoce el móvil del ataque.

Fuente: Tribuna del Yaqui