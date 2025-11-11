Muere hombre atropellado en colonia Ladrillera de Ciudad Obregón; vehículo huyó del lugar

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre identificado extraoficialmente como Juan 'N', de 43 años de edad, perdió la vida a causa de un accidente de tránsito tipo atropellamiento registrado en calles de la colonia Ladrillera, en el sector norte de Ciudad Obregón, Sonora. Los primeros reportes indican que un vehículo desconocido, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, embistió al sujeto y posteriormente se dio a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas y tuvo lugar en la calle Huatachive, entre Yaqui y Mayo, cuando el responsable arrolló al peatón. Derivado de la fuerza del impacto, el fallecido salió proyectado varios metros y quedó tendido sobre el pavimento. Vecinos del sector solicitaron apoyo de las autoridades y cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 911.

A su llegada, paramédicos de Cruz Roja Mexicana valoraron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo con una sábana azul. Elementos del Departamento de Tránsito Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) delimitaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes.

El hoy occiso fue identificado extraoficialmente como Juan 'N', de 43 años de edad.

Una vez culminadas las pesquisas en el sector, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y quedará resguardado hasta que sus familiares lo reclamen legalmente. Hasta el momento no se tienen datos sobre el responsable, pero en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

En el lugar de los hechos, residentes señalaron que los automovilistas transitaban a alta velocidad por dicha vialidad y solicitaron mayor diligencia por parte de las autoridades. Este tipo de acciones, según el testimonio de los vecinos, son constantes en el sector y denunciaron su molestia debido a que esto pone en riesgo la integridad de las familias de la demarcación. La investigación quedará a cargo de las autoridades correspondientes.

Autoridades y paramédicos acudieron al lugar.

