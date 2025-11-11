Narcotráfico en Hermosillo: Descubren 20 kilos de cocaína ocultos dentro de motor modificado

Hermosillo, Sonora.- Autoridades federales lograron el aseguramiento de un considerable cargamento de narcótico oculto en Hermosillo, Sonora. La Fiscalía General de la República (FGR) reveló este martes que abrió la carpeta de investigación correspondiente por el delito contra la salud, tras el hallazgo de 20 kilos de aparente cocaína en las instalaciones de una empresa de servicios de paquetería.

El descubrimiento fue resultado de una acción de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). Durante la inspección, los agentes localizaron la droga ingeniosamente oculta para evitar su detección. Dicha sustancia estaba distribuida en 20 paquetes individuales, los cuales habían sido meticulosamente colocados dentro de la carcasa de un motor que, a su vez, estaba ensamblado en una estructura metálica.

Las primeras indagatorias han permitido establecer la ruta del envío. Se determinó que el paquete con el motor modificado provenía del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y tenía como destino la capital sonorense. Tras el aseguramiento, tanto los paquetes de cocaína como el resto de la evidencia recolectada fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Esta instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación y efectuar todos los trámites legales necesarios para proceder conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables de este ilícito. La FGR señaló que con estas acciones "reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas del día".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR