No pierden la esperanza: Sigue la búsqueda de Miguel Osvaldo, desaparecido en Cajeme

Cajeme, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha de localización para dar con el paradero de un joven de 27 años de edad, identificado como Miguel Osvaldo Arellano Duarte. Han transcurrido cuatro años desde que fue visto por última vez en la comunidad de Providencia, perteneciente al municipio de Cajeme; sin embargo, las autoridades y su familia mantienen su incesante búsqueda.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, Miguel Osvaldo es de tez blanca, cabello negro corto y ondulado, tiene ojos cafés y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.64 metros y pesa cerca de 60 kilogramos. Como señas particulares, el individuo presenta varios tatuajes visibles: en el pecho con el nombre Valentina, en el brazo derecho con la imagen de un Jordan y el número 23, además de tatuajes en los hombros con las letras M y A.

Asimismo cuenta con una cicatriz en el brazo derecho, otra en el labio superior y un lunar negro en la parte media de la nariz, detalles que pueden ayudar a su identificación. Han sido años de angustia para los seres queridos del joven, por lo que se solicita el apoyo por parte de la ciudadanía para poder localizarlo. Sus familiares, junto con las autoridades estatales, continúan su búsqueda con la intención de encontrarlo sano y salvo.

Las autoridades hacen un llamado urgente a cualquier ciudadano que pueda aportar información sobre su paradero. Los reportes pueden hacerse al número telefónico 6622297369 o a las líneas de emergencias del 9-1-1. También se puede escribir al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para que Miguel Osvaldo Arellano Duarte se pueda reencontrar con su familia.

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/DhSKcK0Ono — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 11, 2025

Buscan a Jesús Adán

En otro caso atendido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, se reportó que Jesús Adán López Quijada, de 48 años, se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado 27 de octubre del presente años, cuando fue visto por última vez en la localidad de las Granjas Micas, perteneciente al municipio de Cajeme. Entre sus señas particulares destaca un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre 'Adán' y una verruga ubicada en la parte inferior del ombligo.

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/PCsgWLQwGW — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui