Sedán atropella a motociclista en el Centro de Ciudad Obregón; tuvo que ser hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- En el sector centro de Ciudad Obregón, se registró un accidente vehicular que dejó como saldo daños materiales y una persona con lesiones que requirieron su traslado a un hospital. En el percance, ocurrido poco antes de las 18:00 horas de este martes 11 de noviembre, se vieron involucrados un automóvil tipo sedán y una motocicleta, que chocaron en el cruce de las calles Durango y 6 de Abril.

Según los informes recabados en el lugar, la motociclista circulaba en dirección de poniente a oriente sobre la calle 6 de Abril, quien contaba con la preferencia de paso. Por su parte, el otro vehículo transitaba por la Durango de norte a sur. Todo sucedió cuando el conductor del automóvil intentaba pasar por dicho cruce, pero un camión recolector de basura le bloqueaba la visibilidad, por lo cual el chofer de dicha unidad dio el paso.

Pero con lo que no contaba el automovilista es que se acercaba el motociclista, a quien inevitablemente le cortó la circulación y terminó atropellándolo. Debido a la fuerza del impacto, el conductor salió proyectado varios metros y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica. Asimismo, la moto quedó parcialmente debajo del vehículo. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Tránsito.

El hombre afectado permaneció en el suelo hasta la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja. Los paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el sitio y procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica. Por el momento se desconoce la identidad de los involucrados en el accidente. Corresponderá a las autoridades de Tránsito Municipal deslindar las responsabilidades que deriven de los daños.

El lesionado fue socorrido en el sitio y llevado a un hospital

Fuente: Tribuna del Yaqui