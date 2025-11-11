Terror en Culiacán: Hallan cuerpo baleado y con signos de violencia cerca del basurón municipal

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado lunes 10 de noviembre de 2025 alrededor de las 18:00 horas fue localizada una persona asesinada a balazos en la colonia Bicentenario, situada cerca del basurón municipal, al norte de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, el cuerpo fue hallado en una calle de terracería. Se presume que corresponde a un hombre de entre 40 y 45 años.

Se comenta que era conocido en la zona como Carlota; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen más detalles sobre la víctima, ya que las investigaciones apenas comienzan y las autoridades trabajan para identificar a los responsables. Este medio permanecerá atento en caso de que alguna fuente oficial, como la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se pronuncie al respecto.

En la escena, el cuerpo sin vida vestía playera negra, short y botas de plástico blancas. En cuanto a sus características físicas, se informó que era de complexión delgada y tez morena. El hallazgo ocurrió tras una denuncia anónima realizada a las líneas de emergencia del 911, por lo que de inmediato acudieron al lugar diversas corporaciones, quienes al inspeccionar el sitio confirmaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia.

La violencia sigue en la entidad

Entre los primeros respondientes estuvieron agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes delimitaron el perímetro. Asimismo, se contó con la presencia de personal de la Dirección General de Investigación Pericial y policías investigadores realizaron los trabajos de campo correspondientes para determinar el posible móvil del crimen.

#Sonora | Martes SOLEADO en Ciudad Obregón: Este será el clima para HOY 11 de noviembre ??https://t.co/t9Jm6zqdTM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

En otro hecho, el mismo 10 de noviembre se registraron un feminicidio, dos homicidios dolosos, el hallazgo de una osamenta y siete privaciones de la libertad. En relación con el caso de feminicidio, se inició una carpeta de investigación, pues una mujer fue asesinada en la comunidad de El Chilillo, al norte de Mazatlán. Además, la Unidad Especializada en Robo de Vehículos Región Centro reportó 14 denuncias durante la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui