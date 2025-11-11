VIDEOS: Explota un camión repartidor de gas en Mexicali; cilindros salen volando y causan pánico en población

Mexicali, Baja California.- Esta tarde de martes 11 de noviembre de 2025 se registró la explosión de un camión repartidor de gas en Mexicali; el hecho generó gran movilización policiaca, pues las llamas y el humo fueron visibles desde varias cuadras a la redonda, lo que alertó a la población por temor a que el fuego pudiera expandirse.

Los hechos sucedieron entre el cruce de Periférico Vicente Lombardo Toledano y Calzada Anáhuac de la colonia Televisora. Reportes preliminares afirman que el camión transportaba al menos 28 cilindros, de los cuales algunos salieron volando y otros se prendieron en fuego rápidamente; se reportó que por lo menos tres de los tanques de gas explotaron. La autoridad informó que el conductor logró salir a tiempo de la unidad, por lo que no se registran lesionados; sin embargo, sí fueron atendidos por el cuerpo de bomberos y elementos de la Cruz Roja Mexicana tras presentar crisis nerviosa.

#AlMomento #BajaCalifornia Una pipa de gas LP estalla en #Mexicali; no se reportan heridos hasta el momento, aunque sí daños en casas. Revelan a #cachoperiodista que el incidente es un sabotaje



Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) November 11, 2025

Medios locales reportaron que el fuerte estallido provocó la ruptura de ventanas en casas y comercios de la zona, así como daños a diversos automóviles. Rubén Osuna, director de Bomberos, explicó que el vehículo iba circulando y de la nada se generó la explosión; los elementos tuvieron que hacer trabajos especiales en la zona de análisis para determinar las causas y el daño generado. Para poder sofocar las llamas del fuego, se utilizaron más de seis máquinas extintoras en el operativo. Según lo indicado por bomberos, se tuvieron que movilizar a supervisores para avisar a las personas de evacuación y mantenerse en un lugar seguro. Al lugar también llegaron los elementos de la Policía Municipal para tomar nota de los hechos y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes en caso de ser necesario.

Los hechos quedaron registrados en diversos videos que han circulado en redes sociales, donde la sociedad ha externado su preocupación ante los recientes accidentes que se han registrado relacionados con explosiones. Tal es el caso de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, hecho que dejó más de 32 muertos, o la explosión de una tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, Sonora, lo cual provocó la muerte de 24 personas.

ASÍ EXPLOTÓ UN CAMIÓN REPARTIDOR DE SILZA CON TANQUES DE GAS EN #MEXICALI



La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) November 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui