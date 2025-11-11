Violenta balacera en la México–Pachuca: Atacan a conductor de combi rumbo a CDMX

Estado de México.- La mañana de este martes 11 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un operativo en la Autopista México–Pachuca, luego de que se reportara un ataque armado contra una unidad de transporte público que circulaba con dirección a la Ciudad de México (CDMX). El hecho violento dejó una víctima herida; y, hasta el momento, no se han reportado detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron hoy, martes 11 de noviembre, alrededor de las 07:30 horas, tiempo del centro, en la zona de incorporación de Río de los Remedios hacia la autopista, cuando sujetos que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra una combi que opera la ruta San Juan Ixhuatepec, del municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

La bracera ocurrió la mañana de este martes. Foto: Twitter

Información preliminar señala que los agresores se emparejaron a la unidad y, presuntamente, atacaron al chofer tras una discusión de tráfico, aunque las autoridades no han confirmado la versión. El vehículo recibió al menos 10 impactos de arma de fuego, principalmente del lado del conductor.

Conductor herido y operativo de seguridad

Tras la agresión, el chofer continuó avanzando para buscar ayuda y logró llegar hasta el Centro de Transferencia Modal Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo auxiliaron. Agentes de la Policía Bancaria e Industrial resguardaron la zona y solicitaron apoyo de paramédicos, quienes atendieron al conductor por heridas de bala en la parte baja del cuerpo.

Posteriormente fue trasladado a un hospital; hasta el momento se reporta estable. No hubo pasajeros lesionados. En tanto, la combi quedó asegurada para el levantamiento de indicios balísticos. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ-CDMX) revisaron la zona donde habría ocurrido el ataque, en tanto cámaras del C5 y de la autopista fueron revisadas para intentar identificar la ruta de escape de los responsables.

Versiones indicaron que los agresores huyeron entre el tráfico, sin que hasta ahora haya personas detenidas. Hasta este momento, la Fiscalía de la CDMX no ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho. El caso sigue en investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui