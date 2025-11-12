Agreden a balazos a pareja al sur de Ciudad Obregón; se reporta la muerte de uno de ellos

Ciudad Obregón, Sonora.- Una agresión armada sucedió la noche de este miércoles 12 de noviembre en la colonia Eusebio Kino, al sur de Ciudad Obregón, que dejó como saldo una mujer muerta y un hombre herido. Los hechos ocurrieron poco después de las 19:00 horas sobre las calles Misión El Sáric y Misión El Cucurpe. De acuerdo con los primeros informes, las víctimas se transportaban a bordo de una bicicleta.

Presuntamente, fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Tras el ataque, los responsables se dieron a la fuga. Al recibir el reporte a través de los números de emergencias 911, unidades de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al lugar de los hechos. Al llegar, los socorristas procedieron a brindar las primeras atenciones médicas a las dos personas lesionadas.

Durante la valoración, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, testigos la identificaron únicamente con el nombre de Teresa. Por su parte, el hombre, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego, fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su identidad y su estado de salud se reporta como reservado.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por un fuerte operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar). Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el procesamiento del lugar, el levantamiento de indicios balísticos y la recolección de pruebas.

Paramédicos brindaron las primeras atenciones médicas a las víctimas

El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia que ayude a confirmar su identidad y establecer la causa exacta de su muerte. Las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui