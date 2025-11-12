Alerta en Nogales: Desaparece el menor Jesús Alberto Salcido; piden ayuda para su localización

Nogales, Sonora.- En Nogales, Sonora, la desaparición del menor de 16 años Jesús Alberto Salcido ha generado una alerta social, pues se teme que su integridad esté en peligro, esto después de que fuera visto por última vez el pasado martes 11 de noviembre y hasta el momento no se sabe nada de él.

De acuerdo con información compartida por la Comisión de Búsqueda de Personas Sonora, el menor Jesús Alberto Salcido Orozco desapareció el pasado 11 de noviembre en la colonia Kennedy de Nogales, por lo que este miércoles se emitió una ficha de búsqueda para su pronta localización, pidiendo a la ciudadanía que, de tener datos, pueden llamar al 662 229 73 69.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JESUS ALBERTO SALCIDO OROZCO.

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Nogales pic.twitter.com/P7P6ySLUXM — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) November 12, 2025

Como señas particulares se informa que el joven es de piel blanca, tiene cabello negro, largo y liso, una boca mediana con labios medianos y ojos cafés pequeños. Jesús Alberto es de complexión delgada, una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso de 80 kilos, estimados. Como seña particular señalan que tiene una cicatriz en la mano izquierda.

Cabe señalar que, en caso de tener algún reporte sobre el joven, puede llamarse ya al antes dado, pero también escribir un correo a comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, y las redes sociales en Facebook y X (antes Twitter) que se pueden encontrar como @ComisionSonora.

Por otra parte, se dio a conocer que su última ubicación conocida fue en una zona de Lomas de Anza; el joven vestía short de color gris, camiseta color verde y llevaba consigo una mochila color blanca. En publicaciones de redes sociales se mencionó que alguien lo vio en el sector de Mascareñas; también en las publicaciones de Facebook la sociedad ha pedido la ayuda para dar con el paradero del joven, asegurando que su madre está muy preocupada por él. "Me ayudan, por favor, a compartir. Lo conozco desde pequeño, fue un excelente alumno de TKD, una de mis estrellitas; su mamá está desesperada, por favor, compartan", escribió una de las usuarias, que fue maestra del joven, al compartir la foto del menor.

La Comisión de Búsqueda de Personas Sonora reiteró que está trabajando en la localización y acompañamiento de los familiares de Jesús Alberto Salcido, así como a las otras víctimas de desaparición.

Fuente: Tribuna del Yaqui