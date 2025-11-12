Ataque armado en Hermosillo: Sicarios acribillan a dos jóvenes en la colonia Bicentenario

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 12 de noviembre se registró un ataque armado que dejó como saldo a dos personas lesionadas en el fraccionamiento Bicentenario, ubicado al norte de la ciudad de Hermosillo. El violento suceso ocurrió alrededor de las 14:30 horas en un domicilio situado en el retorno De los Orfebres y la avenida Bicentenario. El hecho generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911, reportando haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona. De acuerdo con testimonios, los presuntos responsables viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán. Presuntamente abrieron fuego directamente contra los habitantes de una vivienda para después huir con rumbo desconocido a bordo de la misma unidad.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a revisar a las víctimas y posteriormente trasladarlas a un hospital para su atención médica. Según versiones de testigos, uno de los afectados fue localizado en el interior del inmueble, mientras que el segundo se encontraba sobre el techo de la casa. Esta circunstancia sugiere que los agredidos podrían haber intentado escapar de los agresores.

Sin embargo, ambos fueron alcanzados por los proyectiles. De manera extraoficial trascendió que las víctimas podrían ser dos jóvenes de 17 y 18 años de edad, cuyas identidades no han sido reveladas. Tras esto, la escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo.

El lugar donde sucedió el atentado con armas de fuego

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de procesar el lugar, recabando indicios y material balístico para integrar la carpeta de investigación. Por el momento, no se ha informado sobre la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui