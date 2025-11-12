Auto particular choca contra ambulancia que se dirigía a EMERGENCIA en Ciudad Obregón: Detalles

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Centro de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un accidente vehicular: el conductor de una camioneta se impactó contra una ambulancia que respondía a un llamado de emergencia. Por fortuna, el incidente no dejó víctimas heridas ni mortales, aunque sí daños materiales.

Según los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la mañana de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, en la calle 6 de abril, casi esquina con la 5 de febrero, en el centro de Ciudad Obregón. Presuntamente, la unidad de emergencia se dirigía para atender un incidente, por lo que circulaba a rápida velocidad con la sirena prendida.

Este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales. Foto: Facebook

La ambulancia iba de la calle Chihuahua hacia la 5 de febrero (de poniente a oriente), sin embargo, al llegar al cruce el conductor de una Pick Up Dodge RAM color blanca, modelo 2019, que venía de sur a norte y tenía preferencia de paso por el semáforo, siguió su camino a gran velocidad lo que provocó una fuerte colisión. La persona que iba al volante aseguró que fue un accidente, ya que no escuchó la sirena.

Su vehículo fue el que terminó más dañado. De inmediato se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme y otros paramédicos, quienes atendieron la emergencia que originalmente iba a revisar la unidad siniestrada. El presunto responsable del siniestro permaneció en el lugar de las hechos.

#Seguridad | Nuevo homicidio en Ciudad Obregón: Sicarios matan a balazos a 'El Panucho' y se dan a la fuga uD83DuDEA8https://t.co/DCwddkVUNF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 12, 2025

Por fortuna, este hecho no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí daños materiales que extraoficialmente ascenderían a los 40 mil pesos mexicanos. La unidad particular fue la resultó más dañada. Las autoridades permanecen en la zona, resguardando las dos unidades, la tiempo que han hecho un llamado a la población para circular con precaución en estas calles y estar atentos para así evitar siniestros de este tipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui