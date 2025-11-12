Balean a joven de 21 años en unos campos de futbol en Guadalajara; corrió hasta el hospital

Guadalajara, Jalisco.- En hechos registrados la noche del martes 11 de noviembre de 2025, un joven de 21 años de edad, cuya identidad se desconoce, resultó herido durante un ataque armado perpetrado en unos campos de futbol que se encuentran en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los primeros reportes señalan que el afectado logró buscar ayuda por sus propios medios tras ser agredido y trascendió que presentaba un impacto de bala en una de sus manos.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, la víctima se movilizó hacia un hospital ubicado en el cruce de las calles Volcán Chichonal y Volcán Cosiguina, pertenecientes a la colonia Lomas del Paraíso III, el cual se encuentra a unos cinco minutos de donde se registró la agresión. Según testimonio, el afectado mencionó que fue interceptado por dos sujetos armados, quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra.

El incidente se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en distintas zonas de Guadalajara, lo que refuerza la necesidad de mayores medidas de seguridad en espacios públicos y recreativos del municipio", explicó el medio anteriormente citado sobre la situación actual que se vive en la capital jalisciense.

Tras ser alertados, elementos de la Policía Municipal de Guadalajara se presentaron en el nosocomio y se entrevistaron con el individuo. Posteriormente se notificó al Ministerio Público para dar fe de los hechos y ordenó que se abriera la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer este suceso violento. Con respecto al herido, Servicios Médicos Municipales lo llevaron a un puesto de socorros para continuar con su atención.

Hasta el momento, las autoridades de Jalisco no han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud del individuo ni su identidad. Extraoficialmente se dijo que, en los últimos meses, los campos de futbol han sido escenario de episodios violentos, lo que ha generado preocupación entre los vecinos del sector. Se espera que en las próximas horas se comparta un informe más detallado con respecto a este suceso para esclarecer los hechos,

Fuente: Tribuna de Yaqui