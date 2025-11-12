Caen tres personas tras cateo a casa de seguridad al norte de Sonora; hay una menor resguardada

San Luis Río Colorado, Sonora.- Como resultado de un operativo realizado en San Luis Río Colorado, tres personas fueron detenidas y varios indicios fueron asegurados durante la ejecución de una orden de cateo en una vivienda. En el despliegue participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal.

La diligencia judicial tuvo lugar en un inmueble situado sobre la calle Coahuila, en la colonia Federal. En este punto, las fuerzas del orden ingresaron a la propiedad para dar cumplimiento al mandato emitido por un juez de control, sin contratiempos. En el lugar fueron arrestadas tres personas que fueron identificadas como Jesús Fernando 'N', de 47 años de edad, Elva Rosa 'N', de 41 años, y Jennifer América 'N', de 22 años.

Durante la inspección del domicilio, las autoridades localizaron una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros, acompañada de dos cargadores y 18 cartuchos útiles. Además, se incautó una cámara de videovigilancia y se resguardó a un perro que se encontraba en la propiedad. Asimismo fue hallado una menor de edad, quien fue puesta bajo la protección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para garantizar su seguridad.

Tanto los detenidos como las evidencias recabadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, entidad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para definir la situación jurídica de los implicados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró que la colaboración entre los distintos niveles de Gobierno es fundamental para la construcción de la paz y el combate a las actividades ilícitas en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora