Cancelan desfile del 20 de noviembre en Uruapan por asesinato de Carlos Manzo e inseguridad

Uruapan, Michoacán.- Ante la inseguridad que se vive en el municipio y el reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo, el Gobierno Municipal de Uruapan anunció que se tomó la medida de cancelar el desfile que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, que estaba programado para este 20 de noviembre. El homicidio de Manzo ha generado un descontento social y ha hecho que el Gobierno Federal voltee a ver la crisis de inseguridad que está sucediendo en Michoacán.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Uruapan informó que, debido a las circunstancias de inseguridad que se han presentado, queda suspendido el desfile. "Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses. Asimismo, este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño", señaló el gobierno.

uD83DuDEA8 Se cancela el desfile del 20 de noviembre en Uruapan.



El Ayuntamiento informó que, ante la situación de inseguridad, se suspende el evento para proteger la seguridad y tranquilidad de las familias.



La decisión también se toma en memoria del alcalde Carlos Manzo.uD83DuDD4A? pic.twitter.com/LWPVhZG1AB — Azucena Uresti (@azucenau) November 12, 2025

También las escuelas y demás centros educativos decidieron suspender su participación en el desfile cívico-deportivo, para sumarse al llamado de resguardar la integridad de los estudiantes, docentes y familias; cabe señalar que más de 70 instituciones educativas iban a participar en el encuentro. La cancelación de actos como la conmemoración del 20 de noviembre es un hecho que nunca había ocurrido en Uruapan. Sin embargo, se ha hecho un llamado a la comunidad a la unidad durante los tiempos complicados que están pasando.

Cercanos a Carlos Manzo denuncian amenazas

El líder del Movimiento del Sombrero, grupo fundado por Carlos Manzo, René Valencia, hizo de conocimiento público que tanto él como personas cercanas del alcalde asesinado están siendo objetos de distintas amenazas de muerte. "Hemos estado recibiendo amenazas de diferentes grupos delictivos, amenazas de muerte (...) amenazaron a varios diputados, amenazaron a prácticamente todo el personal principal de allá de Uruapan… yo no fui la excepción", señaló.

Dijo que por el momento se mantendrán sin hacer transmisiones en vivo a través de redes sociales para no exponer su ubicación en vivo y no ser presa fácil de los delincuentes que quieren hacerles daño. Además, Valencia criticó la estrategia de seguridad del Plan Michoacán, afirmó que es lo mismo que se vivo con el presidente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD | HISTÓRICO: El pueblo de Uruapan está en las calles para manifestarse contra el narco-estado, se habla de la manifestación más grande de toda su historia.



Estiman que hay entre 70 a 100 mil personas, en un pueblo que apenas llega a 350 mil habitantes.



SÍ, MÉXICO SE LEVANTA. pic.twitter.com/JmTgnNTV1C — Agustín Antonetti (@agusantonetti) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui